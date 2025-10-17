В Ленинском начался монтаж стеновых панелей новой подстанции скорой медпомощи

В деревне Суханово подмосковного Ленинского городского округа начался монтаж стеновых панелей новой подстанции скорой медицинской помощи. Объект строится по современной модульной технологии в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На данном этапе мы ведем монтаж каркаса из современных трехслойных панелей и параллельно устраиваем наружные инженерные сети. Мы поэтапно подходим к стадии благоустройства, после чего приступим к внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. Внешний облик подстанции сформируют окрашенные трехслойные панели, внутри будут использованы качественные отделочные материалы, а для парковки спецтранспорта предусмотрен гараж на пять машиномест», — отметил заместитель начальника строительно-монтажного управления концерна «Крост» Андрей Автин.

Уточняется, что на площадке задействованы 10 специалистов и две единицы техники. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 35%. Новая подстанция будет рассчитана на одновременную работу четырех бригад скорой медицинской помощи. В трехэтажном здании общей площадью более 615 квадратных метров разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство и организованы парковочные места для служебного транспорта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе запланировано строительство трех подстанций скорой медицинской помощи, рассчитанных в общей сложности на дежурство 14 бригад в смену. Помимо подстанции скорой помощи в деревне Суханово, планируется строительство подстанции в жилых комплексах «Бутово Парк 2» и «1-й Донской», которые появятся в 2026 и в 2027 годах соответственно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.