В Ленинском началось строительство новой подстанции скорой помощи

В деревне Суханово подмосковного Ленинского городского округа стартовало строительство новой подстанции скорой медицинской помощи, возводимой по современной модульной технологии. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского городского округа.

«У нас уже работает новая подстанция скорой помощи на 10 бригад в Видном. Но нам необходимо продолжать строительство таких объектов по территории всего городского округа, чтобы обеспечить кратчайшее время реагирования на вызовы», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В настоящее время на строительной площадке ведутся земляные работы, в которых задействованы 18 специалистов и спецтехника. Финансирование объекта осуществляется за счет бюджетных средств в рамках региональной программы. В трехэтажном здании общей площадью более 610 кв. м. будет предусмотрена работа четырех бригад скорой помощи в смену, а также разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха, столовая, кабинеты для осмотров, административные и вспомогательные помещения. Проект предусматривает благоустройство территории вокруг новой подстанции скорой помощи, а также организацию парковочных мест для автомобилей. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 2026 год.

В Ленинском городском округе запланировано строительство трех подстанций скорой медицинской помощи, рассчитанных в общей сложности на дежурство 14 бригад в смену. Помимо подстанции скорой помощи в деревне Суханово, планируется строительство подстанции в жилых комплексах «Бутово Парк 2» и «1-й Донской», которые появятся в 2026 и в 2027 годах соответственно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.