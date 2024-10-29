В Лефортове пресечена незаконная реконструкция административно-офисных зданий

От самостроя Госинспекцией по недвижимости Москвы освобождена территория автобазы, расположенная на юго-востоке города, а также пресечена самовольная реконструкция объектов. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Сотрудники инспекции следят за использованием земель в столице, а также продолжают выявлять и демонтировать самострой. Благодаря этому городская среда становится более безопасной и максимально комфортной для жителей.

Во время обследования участка по адресу: Авиамоторная улица, вл. 67/8, на котором располагалась автодормехбаза, инспекторы выявили несколько нарушений. Часть строений имела признаки самовольных построек и располагалась на участке без разрешений, а размеры 4 административно-офисных зданий не соответствовали указанным в документах.

«Существующие строения были незаконно надстроены, и к ним возведены пристройки. Помимо выявленных случаев незаконной реконструкции, на указанном участке был обнаружен также комплекс нелегальных коммерческих построек общей площадью свыше 1 тыс. кв. м», — сказал Бобров.

Он отметил, что с учетом небезопасности любых самостроев и потенциальных рисков, которые несут во время эксплуатации самовольно реконструированные здания, инспекторы приняли меры по устранению нарушений.

Демонтировав незаконные сооружения, здания привели к разрешенным параметрам, стандартам безопасности и удобства.

Помимо того, что незаконные объекты искажают городской облик, они еще и представляют угрозу здоровью и жизни горожан. По этой причине основная задача Госинспекции по недвижимости — системная работа по выявлению и демонтажу самостроев на территории всех районов Москвы.

По словам Боброва, на сегодняшний день повышенное внимание уделяют информационно-правовой поддержке бизнеса, включая повышение уровня правовой грамотности во время эксплуатации недвижимых объектов и формирование единого понимания требований имущественно-земельного законодательства. С этой целью Госинспекция по недвижимости занимается проведением индивидуальных консультаций и тематических вебинаров.