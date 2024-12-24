В Лефортове обеспечили проезд к административному-офисному зданию
В столичном районе Лефортово на улице Боровая были демонтированы незаконные ограждения — сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы пресекли использование участка общего пользование в качестве огороженной парковки. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
Эксперты во время мониторинга территории юго-востока города выявили нарушение земельного законодательства по адресу: улица Боровая, вл. 7, стр. 10.
«С целью организации ограниченного проезда автомобилей земельный участок, прилегающий к административно-офисному зданию, был огорожен. Свободный доступ блокировали шлагбаум и металлическая конструкция», — отметил Бобров.
Он подчеркнул, что при этом отсутствовали правоустанавливающие документы для установки ограждающих устройств.
Обнаруженные объекты ввиду отсутствия оснований для размещения демонтировали и освободили участок общего пользования для беспрепятственной парковки.
О самовольных ограждениях во всех районах Москвы можно сообщить в Госинспекцию по недвижимости с помощью чат-бота «Свободный доступ» (https://t.me/freeaccess_bot). После этого специалисты ведомства проверят информацию и, исходя из ситуации, примут меры, а затем предоставят обратную связь по указанной почте.