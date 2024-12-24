сегодня в 12:10

В Лефортове обеспечили проезд к административному-офисному зданию

В столичном районе Лефортово на улице Боровая были демонтированы незаконные ограждения — сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы пресекли использование участка общего пользование в качестве огороженной парковки. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Эксперты во время мониторинга территории юго-востока города выявили нарушение земельного законодательства по адресу: улица Боровая, вл. 7, стр. 10.

«С целью организации ограниченного проезда автомобилей земельный участок, прилегающий к административно-офисному зданию, был огорожен. Свободный доступ блокировали шлагбаум и металлическая конструкция», — отметил Бобров.

Он подчеркнул, что при этом отсутствовали правоустанавливающие документы для установки ограждающих устройств.

Обнаруженные объекты ввиду отсутствия оснований для размещения демонтировали и освободили участок общего пользования для беспрепятственной парковки.

О самовольных ограждениях во всех районах Москвы можно сообщить в Госинспекцию по недвижимости с помощью чат-бота «Свободный доступ» (https://t.me/freeaccess_bot). После этого специалисты ведомства проверят информацию и, исходя из ситуации, примут меры, а затем предоставят обратную связь по указанной почте.