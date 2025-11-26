В Кузбассе начала работу программа субсидий на покупку жилья без ипотеки

Семьи без детей в Кузбассе могут получить компенсацию до 30% стоимости квартиры

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что в регионе работает программа поддержки, позволяющая семьям без детей приобрести жилье без ипотеки с компенсацией до 30% стоимости, сообщает Сiбдепо .

Во время прямой линии с жителями Середюк рассказал о мерах поддержки для семей, которые не могут взять ипотеку. По его словам, в регионе действует специальная программа, позволяющая снизить стоимость квартиры за счет региональной субсидии.

Семьи без детей могут получить компенсацию до 30% от цены приобретаемого жилья. Эти средства возвращаются за счет государственной поддержки, что значительно облегчает покупку квартиры.

Губернатор отметил, что если в семье появляется ребенок, размер субсидии увеличивается. В этом случае компенсация может достигать 35% от средней рыночной стоимости квартиры, что делает приобретение собственного жилья еще более доступным.

