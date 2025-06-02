В Краснознаменске проверили ход строительства нового образовательного центра

В рамках партийного проекта Единой России «Новая школа» и реализации Народной программы заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Владимиром Пироговым и сторонниками партии посетили строительство образовательного центра на улице Связистов в Краснознаменске, передает пресс-служба партии.

Строительство дополнительного образовательного центра — это один из наказов избирателей, поступивших в Народную программу Единой России.

«Раз в месяц стараюсь приезжать на объект и вместе с подрядчиком инспектировать ход и график проводимых работ. Отмечу, что строительство идет динамично. Работы проводятся качественно и с опережением графика. Есть уверенность, что сдача объекта может состояться уже в августе 2026 года, чтобы дети с начала учебного года могли пойти в новое, комфортное образовательное пространство с высокими потолками, широкими коридорами и современными оборудованными аудиториями», — поделился Олег Рожнов.

Напомним, что новый образовательный центр будет рассчитан на 770 мест, из которых 550 — это школа и 220 — детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.