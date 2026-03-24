В Краснознаменске построят центр на 770 мест к 2027 году

Строительство образовательного комплекса на 770 мест продолжается на улице Связистов в Краснознаменске. Готовность объекта составляет около 60%, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательный комплекс возводят в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке работают 145 строителей. Специалисты монтируют инженерные сети, устанавливают металлические конструкции каркаса перегородок и выполняют фасадные работы.

Общая площадь учебного корпуса превысит 14,3 тыс. кв. м. В здании разместят школу на 550 мест и детский сад на 220 мест. Пространство разделят на блоки для начальной, основной и старшей школы, а также на дошкольное отделение. Для учеников с первого по восьмой класс оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, для старшеклассников — помещения предпрофессиональной подготовки. В школе также предусмотрены актовый зал, библиотечно-информационный центр, два спортзала, медицинский и административный блоки и пищеблок со столовой.

Дошкольное отделение рассчитано на 10 групп. Здесь появятся групповые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла. Территорию благоустроят: создадут спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха для детей и взрослых.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.