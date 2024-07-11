В Краснознаменске начались демонтажные работы на площади имени Ленина

На территории Площади Ленина в Краснознаменске идут демонтажные и подготовительные работы. Благоустройство проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В этом году мы завершим работы второго этапа проекта и полностью благоустроим площадь им. Ленина», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Территория под благоустройство расположена в центральной части города и представляет собой площадь перед Домом Офицеров с памятником В. И. Ленину, где проходят главные городские массовые мероприятия.

Согласно концепции, на центральной площади появится больше пространства для пеших прогулок. Будет проведено полное обновление плиточного мощения с рисунком, которое сохранит крупный масштаб площади, заложенный еще в момент ее первоначального строительства.

На территории планируют разместить арт-объект в виде больших металлических букв «КРАСНОЗНАМЕНСК» с вечерней подсветкой. Также будет обновлено освещение на всей территории и создан современный комплекс городской навигации.

Все работы по благоустройству планируют завершить в августе этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.