В Краснозаводске Сергиева Посада идет внутренняя отделка дома для переселенцев

В Сергиево-Посадском округе строится три дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда — два в Сергиевом Посаде на улицах Владимирской и 2-й Кирпичный завод, и в Краснозаводске на ул. Театральной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме в Краснозаводске подрядчик уже начал внутренние отделочные работы. Летом 2025 года сюда должны переехать 503 человека из 267 жилых помещения общей площадью 9 348,26 кв. м, которые сейчас проживают в старых шлакоблочных двухэтажках, построенных более 60 лет назад.

По словам представителя компании-подрядчика «Стройкомплекс» Дмитрия Малахова, квартиры будут сдаваться с выполненной внутренней отделкой, установленной сантехникой, дверьми и плитами. Везде будет выполнена электроразводка и установлены выключатели и розетки. Тройные стеклопакеты предполагают открывание в двух режимах. Застройщик выполнил эталонную отделку одной из квартир, чтобы согласовать с заказчиком все используемые материалы.

В пятиэтажке для удобства жителей даже установлен лифт. Планировка квартир разрабатывается на этапе проектирования. Например, те, кто переезжает из комнаты в коммунальной квартире, обычно получают квартиру-студию.

Сейчас в здании работают специалисты из разных областей, такие как сантехники, отделочники, электрики, а также установщики окон и дверей. Параллельно происходит утепление внешних стен специальными панелями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.