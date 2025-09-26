В Красногорском колледже стартовал капремонт учебного корпуса

сегодня в 13:56

Здание учебного корпуса «Красногорского колледжа» на улице Речная, д. 7А, в Красногорске ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту — выполнятся демонтаж внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Стройтрасткапитал» ведут демонтаж внутренних конструкций и кровли. На объекте работают 32 человека, задействовано 2 единицы техники.

Площадь здания — 4 440,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже к 1 сентября 2026 года.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.