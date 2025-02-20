В Красногорске завершился капитальный ремонт многоквартирного дома

сегодня в 17:33

Специалистами подрядной организации был отремонтирован фасад дома № 24 по улице Ленина городского округа Красногорск. Капитальный ремонт прошел с применением бескаркасной системы утепления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также были заменены окна в местах общего пользования, обновлены входные группы.

Помимо вышесказанного, заменили подъездные козырьки и выполнили ремонт отмостки. Площадь ремонтных работ в целом составила более 9200 квадратных метров.

Заказчиком работ по капитальному ремонту дома № 24 по улице Ленина является организация «Фонд капитального ремонта Московской области», строительный контроль же осуществлялся экспертами — представителями ГБУ МО «УТНКР».

Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта, а также уточнить сроки проведения работ, жители городского округа Красногорск могут на официальном сайте «Фонд капитального ремонта Московской области.»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.