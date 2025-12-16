В Красногорске завершили строительство котельной для жилого комплекса «Никольский квартал»

В Красногорском микрорайоне Опалиха завершили строительство автоматизированной газовой котельной мощностью 26 МВт, которая обеспечит теплом и горячей водой дома жилого комплекса «Никольский квартал». Главгосстройнадзор Московской области проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Красногорском микрорайоне Опалиха построили современную автоматизированную газовую котельную мощностью 26 МВт. Новый объект обеспечит теплом и горячей водой жилой комплекс «Никольский квартал».

Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело проверку и выдало заключение о соответствии котельной проектной документации. В ближайшее время объект введут в эксплуатацию.

Жилой комплекс расположен рядом со станциями МЦД «Опалиха» и «Аникеевка», до которых можно доехать за 4–5 минут на автомобиле. До центра Москвы — 35 минут. Вблизи находятся школа на 1 100 мест и детские сады на 280 мест.

В составе проекта — 14 среднеэтажных корпусов высотой от 6 до 9 этажей. Восемь корпусов уже сданы, еще шесть находятся в стадии строительства. На территории комплекса обустроены зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также прогулочные дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.