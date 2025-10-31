В Красногорске завершили реконструкцию котельной

Котельная № 2 на ул. 50 октября реконструирована в городском округе Красногорск — накануне Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проекту по результатам проведенной проверки. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инфраструктурный объект подает тепло более чем в 160 многоквартирных домов, а также обеспечивает бесперебойным теплоснабжением и горячей водой несколько социальных объектов.

Работы по реконструкции были начаты летом 2024 года. В ходе масштабной модернизации на котельной заменили насосную систему, трубопроводы, автоматические системы безопасности и щитовые.

Кроме того, один котел перевели в парового на водогрейный режим, кроме того, провели догазификацию еще одного котла. Это позволило увеличить мощность котельной до 80 гигакалорий в час.

Мероприятия были реализованы по проекту комплексного развития системы теплоснабжения. Реконструкция проведена под надзором инспекторов Главгосстройнадзора, которые следили за тем, чтобы все работы проводились в строгом соответствии с проектом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.