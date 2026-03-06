В Красногорске завершили четверть капремонта колледжа

Капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа на улице Речная, 7а, выполнен более чем на 25%. Работы проводят в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус площадью 4 440,3 кв. м обновляют в городском округе Красногорск. Подрядчик уже завершил демонтажные работы. Сейчас специалисты выполняют отделочные и общестроительные работы, ремонтируют кровлю и фасад. На площадке задействованы 55 рабочих и две единицы техники.

В здании заменят двери и оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, возведут новые внутренние перегородки. Также проведут кровельные, фасадные и внутренние работы.

После завершения ремонта в колледж закупят новую мебель и оборудование. Открыть обновленный учебный корпус планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.