В Красногорске завершено строительство воспитательно-образовательного комплекса

сегодня в 14:33

В поселке Нахабино городского округа Красногорск завершено строительство воспитательно-образовательного комплекса со школой и детским садом общей площадью более 16,1 тыс. кв. метров. Открытие запланировано на первый учебный день этого года, об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Новый образовательный комплекс построен с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

В 4-этажном здании разместились блок детского сада на 150 мест и блок начальной, основной и старшей школы на 900 учеников.

В блоке для дошкольников обустроены просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы. В школьном блоке разместились светлые классы и лаборатории, оснащенные необходимым учебным оборудованием, актовый зал со сценическим оборудованием, два спортивных зала, библиотека с медиатекой, столовая.

На территории школы появилась физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытные и хозяйственные зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для школьных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.