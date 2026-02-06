В Красногорске завершено 15% капремонта корпуса колледжа на улице Речной

Капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа на улице Речной выполнен на 15%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители подрядной организации завершили демонтаж внутренних конструкций, ведут общестроительные работы: устройство кровли, штукатурку стен, монтаж магистралей и стояков отопления, сантехнические работы, а также монтаж электрических сетей. На объекте задействовано 50 специалистов и 2 единицы техники.

В здании площадью 4 440,3 кв. м демонтируют старые конструкции, заменят двери, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, возведут внутренние перегородки, выполнят кровельные, фасадные и внутренние работы. Также планируется закупить новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного учебного корпуса запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.