В Красногорске завершена половина демонтажных работ в спортшколе по баскетболу

В Красногорске подрядчик завершил половину демонтажных работ в ходе капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу на улице Пионерская, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы, внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Также планируется завезти новую мебель и благоустроить прилегающую территорию.

Спортивный зал школы оснащен восемью щитами с кольцами, зрительскими местами на 80 человек, электронным табло и табло атаки. В учреждении есть медицинский кабинет, раздевалки и душевые. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.