В Красногорске завершают строительство ЖК «Тетрис»

Строительство второй очереди ЖК «Тетрис» в городском округе Красногорск выходит на финальную стадию. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на II квартал 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Основной объем инженерных и фасадных работ в двух корпусах финальной очереди уже выполнен. Проект находится в высокой степени готовности, и строительные процессы постепенно переходят к завершающему этапу.

В шестом и седьмом корпусах работы ведутся на предчистовой стадии, специалисты монтируют лифтовое оборудование. Часть квартир подготовлена в формате white box, продолжается устройство инженерных и вентиляционных шахт. В восьмом и девятом корпусах основные строительные процессы завершены.

Жилой комплекс «Тетрис» расположен в двух километрах от МКАД. Проект включает девять башен, подземный паркинг и торгово-развлекательный центр. Двор выполнен в формате стилобата с приватным пространством, велодорожками, зонами отдыха и спортивными площадками. На территории работает образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 мест и детским садом на 260 воспитанников. Рядом находятся пять крупных парков, в том числе Красногорский городской и «Ивановские пруды».

Ранее застройщики ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие компании построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.