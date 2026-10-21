В Красногорске завершают строительство школы на 1100 мест в Павшинской пойме

Строители завершают отделку школы на 1100 мест в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Открытие запланировано к сентябрю 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе завершают отделку, монтаж вентиляции, слаботочных, электрических и инженерных систем, обустраивают классы. По словам директора МКУ «Управление капитального строительства» округа Аслана Кудухова, объект вошел в осенне-зимний период с работающим отоплением.

Ход строительства проверили депутат Московской областной думы от фракции партии «Единая Россия» Артур Бадретдинов и депутат совета депутатов Красногорска Никита Махнач.

«Здесь начальная школа будет огорожена от среднего звена, что очень важно. Будет своя раздевалка и свой блок», — отметил Артур Бадретдинов.

На территории предусмотрено несколько детских площадок. Часть из них разместят в закрытом внутреннем дворе, где смогут гулять ученики начальных классов на продленке. Проект также включает спортивное ядро и площадку для начальной военной подготовки. В рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» площадка для спортивных игр будет доступна жителям близлежащих жилых комплексов.

Школу строят в рамках наказов, вошедших в Народную программу «Единой России». За минувшие пять лет по этой программе в Красногорске появились 16 школ и 28 детских садов. В новую редакцию программы вошло свыше 25 тысяч наказов жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.