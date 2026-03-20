В Красногорске завершают строительство наркодиспансера

Строительство амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром завершается на улице Речной в Красногорске. Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет бюджета, открытие намечено на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке работают 45 человек и задействованы три единицы техники. Строители заканчивают фасадные работы и устройство входной группы, укладывают тротуарную плитку. Внутри здания идут чистовая отделка, электромонтаж, пусконаладка инженерных систем и уборка помещений. Стройготовность объекта превышает 85%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.