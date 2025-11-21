В Красногорске ведется строительство ЖК «Ильинойс»

ЖК «Ильинойс» строят в подмосковном Красногорске. Девелопер — ГК «Гранель». В обоих корпусах жилого дома № 2 завершилось остекление. На финальной стадии фасадные работы. Здесь завершается отделка мест общего пользования и устройство внутренних инженерных систем — отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, водоотведения и сетей связи. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК создана безбарьерная среда, дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. Подземный уровень домов занимает паркинг. Жилой дом № 1, рассчитанный на 1058 квартир, введен в эксплуатацию и заселен.

На территории комплекса предусмотрена необходимая инфраструктура. По госпрограмме построен и открыт детский сад на 250 мест, возведут еще один детсад на 200 мест и проведут реконструкцию учебного блока на 975 учащихся на территории гимназии № 7. Поблизости находится сложившаяся жилая застройка со всей необходимой инфраструктурой — магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, школы, детские сады, поликлиники, а также зоны отдыха на Москве-реке. Недалеко находятся станция МЦД-2 «Красногорская» и остановка автобуса, на котором можно добраться до метро «Тушинская», «Строгино» или «Мякинино».

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.