В Красногорске строят жилой комплекс «Аристов Берег» на 2 119 квартир

В городском округе Красногорск началось строительство жилого комплекса «Аристов Берег», который включает пять корпусов на 2 119 квартир и развитую инфраструктуру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Красногорском городском округе реализуют проект жилого комплекса «Аристов Берег». Девелопер «Сити-21» возводит пять корпусов, рассчитанных на 2119 квартир различных планировок. Общая площадь жилых и коммерческих помещений составит около 116 930 квадратных метров.

В состав комплекса войдут школа на 550 мест, детский сад на 260 детей, амбулаторное медицинское учреждение, а также две многоэтажные парковки на 326 и 346 автомобилей. На завершающем этапе строительства планируется создать дополнительную парковочную зону для удобства автовладельцев. Работы будут вестись поэтапно.

Проект предусматривает благоустроенные общественные пространства, игровые площадки для детей, набережную с зоной отдыха, спортивную инфраструктуру, пешеходные маршруты и велодорожки. Лесопарковая зона обеспечит гармонию с природой, а выборочное ограждение и пропускной режим повысят уровень безопасности. Для владельцев домашних животных оборудуют специальную территорию с укрытиями и тренажерами.

Жилой комплекс строится на участке площадью 10,5 га рядом с деревней Аристово на Пятницком шоссе. В Московской области девелоперы реализуют проекты комплексного развития территорий, включая необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.