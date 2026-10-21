В Красногорске строят поликлинику на 400 посещений в смену

Компания ПИК возводит поликлинику для взрослых и детей в жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске. Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строители завершили устройство наружных и внутренних стен, перегородок и гидроизоляцию подземной части поликлиники. Продолжаются монтаж кровли и окон, прокладка внутренних сетей и первый этап отделки.

Для взрослого и детского отделений предусмотрены отдельные входы с просторными гардеробными. В детском отделении разместят вестибюль с игровой зоной и местами для колясок, консультативно-врачебное отделение, процедурные, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностики, флюорографии и физиотерапии, а также стоматологический блок.

Во взрослом отделении откроют кабинеты неотложной помощи, консультативно-врачебное отделение, стоматологические кабинеты, физиотерапевтическое отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

В «Ильинских лугах» уже построили 28 жилых домов, школу на 1500 мест и четыре детских сада на 1200 мест суммарно. Продолжается строительство еще одной школы на 1500 мест, детского сада на 350 мест, пожарного депо и многоуровневой парковки.

В квартале обустроен широкий зеленый пешеходный бульвар. Девятиэтажные дома с большими окнами обеспечивают естественное освещение квартир и дворов. Здесь также открыт ПлейХаб «Гравити» — игровое пространство с космической тематикой, холмами, зонами для игр и отдыха жителей всех возрастов.

Компания ПИК, группа «Самолет», Level Group, ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетного финансирования.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.