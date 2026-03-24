В Красногорске строят наркологический корпус больницы

Новый наркологический корпус с дневным психиатрическим стационаром возводят на территории Красногорской больницы, завершить работы планируют во втором квартале 2026 года. Строительная готовность объекта составляет 87%, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Старый корпус 1917 года постройки, где ранее размещалось психоневрологическое отделение, готовят к сносу. Здание признали ветхим, его восстановление сочли нецелесообразным.

Новый корпус площадью около 2 тыс. квадратных метров станет частью действующей больницы. В нем разместят детское и взрослое наркологические отделения, кабинет медицинского освидетельствования, аптечный пункт и служебные помещения. Также предусмотрен дневной психиатрический стационар на четыре койки. Учреждение сможет принимать до 278 пациентов в смену, потоки разделят за счет отдельных входов для приема и освидетельствования.

Проект реализуют по государственной программе развития социальной инфраструктуры Подмосковья. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость работ составляет около 662,7 млн рублей. Строительство началось в феврале 2025 года, застройщиком выступает ГКУ Московской области «ДЗКС». Инспекторы Главгосстройнадзора провели профилактический визит перед итоговой проверкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.