В Красногорске строят два корпуса ЖК «Большое Путилково»

Два жилых корпуса четвертой очереди возводят в ЖК «Большое Путилково» в городском округе Красногорск. Общая жилая площадь домов составит 73,7 тыс. кв. метров, предусмотрено более 1,7 тыс. квартир и коммерческие помещения на первых этажах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В жилом комплексе «Большое Путилково» продолжается строительство корпусов № 27 и № 28. Проект реализует группа «Самолет». Монолитный каркас зданий и каменная кладка уже завершены, на придомовой территории ведутся земляные работы.

Общая жилая площадь двух домов составит 73,7 тыс. кв. метров. В корпусе № 27 предусмотрено 528 квартир, в корпусе № 28 — 1189 квартир. На первых этажах запроектировано 40 помещений коммерческого назначения.

В домах представлены квартиры различных форматов — от студий до четырехкомнатных с кухней-гостиной. Входные группы расположены на уровне земли и имеют сквозной проход со стороны двора и улицы. На минус первом этаже оборудуют индивидуальные кладовые, при входе разместят помещения для хранения колясок и велосипедов.

Дворы сделают закрытыми для автомобилей. Здесь обустроят детские площадки, зоны воркаута, места для отдыха и прогулочные маршруты.

Рядом с комплексом предусмотрен выезд на Путилковское шоссе и МКАД. Ближайшие станции метро — «Планерная», «Сходненская» и «Митино». В составе ЖК уже работают два детских сада по 250 мест каждый и школа на 1 250 мест. Проект также предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры и рекреационных зон.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.