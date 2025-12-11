В Красногорске стартовал капремонт детского сада при Петрово-Дальневской школе

В поселке Мечниково, 2а, городского округа Красногорск приступили к работам по капитальному ремонту дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы. В настоящее время подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании детского сада, площадью 1,7 тысячи квадратных метров, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.