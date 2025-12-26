В Красногорске создадут 12 тыс кв метров досуговой инфраструктуры в новом квартале

В деревне Поздняково городского округа Красногорск появится более 11 700 кв. метров инфраструктуры для отдыха, включая зоны для мероприятий, спортплощадки и велнес-центр, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В деревне Поздняково на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск строится жилой квартал бизнес-класса «Станиславский». В его составе компания «ОМ Девелопмент» создаст более 11 700 кв. метров досуговой инфраструктуры. В проекте предусмотрены зоны для мероприятий, уличный кинотеатр, спортивные площадки, детские игровые зоны и велнес-центр с бассейном.

Зоны отдыха займут почти 3 800 кв. метров, спортивные площадки — более 4 500 кв. метров, а детские игровые пространства — свыше 2 000 кв. метров. Велнес-центр для семей будет иметь площадь около 1 200 кв. метров. По словам директора по продукту «ОМ Девелопмент» Дианы Насировой, продуманная инфраструктура и благоустройство делают проект привлекательным для покупателей.

Строительство первой очереди квартала «Станиславский» уже началось, готовность составляет 10%. Комплекс будет состоять из пяти малоэтажных корпусов в европейском и скандинавском стилях на закрытой территории. Около 70% площади займут прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также общественные пространства. В квартале также появятся два детских сада и школа.

Квартал расположен в пяти минутах от строящейся станции «Ильинская» Рублево-Архангельской линии, что обеспечит удобное транспортное сообщение. Социальные объекты в рамках комплексного развития территорий строятся за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.