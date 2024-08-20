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В Подмосковном Красногорске реализуют проект комплексного развития территорий — ЖК «Новая Рига». Девелопер строит два жилых дома переменной этажности и собственную развитую инфраструктуру. Здесь уже открыты общеобразовательная школа на 1 150 учеников и детский сад для 320 малышей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 1.7 завершаются работы по устройству кровли и фасада, кладке внутренних перегородок на этажах. Внутри здания выполняются отделка мест общего пользования и монтаж лифтов. Завершается устройство стяжки и установка дверей. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электричества и слаботочных сетей.

В корпусе 1.8 выполняются монтаж железобетонных изделий, устройство кровли, кладка внутренних перегородок на этажах, стяжка, установка дверей и окон. Продолжается устройство фасада. Ведутся работы по монтажу инженерных систем.

В детском саду на 230 мест ведется устройство вертикальных конструкций третьего этажа. На этажах выполняется кладка стен. На первом этаже началось остекление, прокладываются трубопроводы канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ведутся работы по монтажу систем электроснабжения и освещения.

В поликлинике выполняются работы ниже нулевой отметки. Полностью смонтирована арматура Стм1-Стм7, завершается монтаж опалубки и бетонирование вертикальных конструкций.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию уже семь домов на 4 553 квартиры. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.