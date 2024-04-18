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В Красногорске рабочие приступили к устройству фасада здания детсада на 250 мест

Продолжается строительство большого современного детского сада на улице Ильинский тупик в Красногорске. Строители приступили к устройству фасадных конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад рассчитан на 250 малышей. Проект реализуется в рамках гос программы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке работают 86 рабочих и 3 единицы техники. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжаются электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, кровельные работы. Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций», — уточняется в сообщении.

Общая площадь трехэтажного здания детского сада составляет более 3,8 тыс. кв. метров. Помимо групповых ячеек, в здании будут кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а на территории оборудуют игровые и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники.

Завершить все работы планируется к 1 сентября текущего года.

В этом году в рамках госпрограммы в Московской области сдадут 11 детских садов более чем на 3 тыс. мест в 6 городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.