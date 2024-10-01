В Красногорске продолжается строительство новой поликлиники на 150 посещений в смену

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства поликлиники для взрослого и детского населения в деревне Глухово городского округа Красногорск. В настоящее время строительная готовность объекта превысила 15%, сообщает пресс-служба ведомства.

В двухэтажном здании площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров разместятся кабинеты врачей общей практики, а также узких специалистов. В частности, прием здесь будут вести педиатры и терапевты, неврологи, эндокринологи, кардиологи и гастроэнтерологи, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, травматолог и хирург. Кроме того, в поликлинике отроют отделение функциональной диагностики, также здесь будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения.

Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену.

Завершат строительство объекта во втором квартале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.