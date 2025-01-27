В Красногорске продолжается капремонт детского сада на улице Циолковского

В Красногорске идет капитальный ремонт детского сада на улице Циолковского. Руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Богдан Андриянов проверил ход строительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он отметил, что это долгожданная реконструкция, и важно, чтобы она была выполнена в ускоренном темпе. По планам дети должны пойти в обновленное здание уже первого сентября.

На сегодняшний день степень готовности объекта составляет около 15%. В процессе задействовано 15 специалистов. Уже завершены работы по демонтажу старых конструкций и вывозу строительного мусора. Теперь строители приступили к монтажу межкомнатных перегородок и прокладке электропроводки.

Капитальный ремонт детского сада — это важный шаг в развитии инфраструктуры для детей в Красногорске. Обновленное здание будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам безопасности. Это позволит создать комфортные условия для развития и воспитания детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.