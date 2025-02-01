В Красногорске при содействии ЦСС строят медцентр

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства нового медицинского центра в Красногорске. Застройщиком выступает компания «СтройДорСервис». Сейчас на объекте идут подготовительные работы: участок расчищают и выравнивают. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Реализовать проект помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области. Для застройщика были получены все необходимые согласования и разрешение на строительство.

Согласно проекту, площадь четырехэтажного здания медцентра составит 2,9 тыс. кв. метров. В подземном уровне разместятся технические помещения и инженерные коммуникации.

На первом этаже разместятся: кабинеты компьютерной томографии и вакцинации, помещение для подготовки гипса, смотровая травматологии, кабинеты врачей и административно-бытовые помещения. А также регистратура, комнаты для хранения медикаментов и вакцин, помещение охраны, гардеробные для посетителей и сотрудников.

На втором, третьем и четвертом этажах расположатся кабинеты врачей, процедурные и смотровые комнаты, а также кабинет рентгенодиагностики.

Особое внимание в проекте уделено созданию безбарьерной среды. Маломобильным группам населения обеспечат свободный доступ ко всем помещениям медцентра.

Ожидается, что строительство завершат во II квартале 2026 года. После ввода медцентра в эксплуатацию для жителей Красногорского округа появится порядка 100 новых рабочих мест.

Проект строительства медицинского центра принесет в экономику Подмосковья 500 млн рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.