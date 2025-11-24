В Красногорске построят воспитательно-образовательный комплекс на 1,5 тыс мест

Мособлархитектура одобрила облик воспитательно-образовательного комплекса в поселке городского типа Путилково, вблизи улицы Сходненская, рядом с рекой Сходня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новый масштабный комплекс на 1500 мест рассчитан на комфортное размещение 1250 учеников общеобразовательной школы и 250 воспитанников детского сада. Общая площадь образовательной организации составит порядка 26 000 квадратных метров», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

По информации застройщика, начать строительство планируется во II квартале 2026 года.

Архитектура и колористика

Проектируемое здание имеет сложную многоугольную форму в плане. Объемно-пространственное решение сформировано двумя основными блоками: четырехэтажным Г-образным учебным корпусом и прямоугольным трехэтажным блоком дошкольного отделения. Эти объемы соединены между собой рекреационными зонами. Для разных возрастных групп предусмотрены отдельные входы, что обеспечивает безопасность и удобство перемещения детей. В колористическом решении фасадов используется нейтральная цветовая гамма в природных оттенках: штукатурка белого цвета и серая керамическая плитка «под кирпич». Яркие красный и желтый цвета межоконных вставок создают ритмичный рисунок и подчеркивают детский характер учреждения.

«Проект решает непростую задачу — объединить под одной крышей два разных мира: энергичную юность и безмятежное детство. Доминантой комплекса является входная группа старшей школы. Над ней парит остекленный объем спортивных залов с энергичным росчерком красной металлической ленты. Фасад же детского сада архитекторы превратили в уютную и безопасную гавань. Они будто встроили в него кусочек солнца — нишу, облицованную теплой золотистой керамикой. Это не просто вход, а и маяк, и убежище, где для самых маленьких начинается главное путешествие — путешествие в жизнь», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Детский сад

В составе детского сада предусмотрено 10 групповых помещений, многофункциональный физкультурный и музыкальный залы. Также здесь будет оборудован кабинет для развивающих занятий, кабинеты специалистов.

Школа

Внутреннее пространство школьного блока включает учебные кабинеты, специализированные лаборатории, мастерские для практических занятий, два современных спортивных зала, три многофункциональных библиотечных пространства, актовый зал для проведения общешкольных мероприятий, медицинский кабинет, пищеблок полного цикла.

Плоская кровля образовательного комплекса станет самостоятельным архитектурным элементом: ее украсит резиновое покрытие с рисунком, напоминающим русло реки с плавными изгибами. Узор продолжится в зонировании прилегающей территории и визуально соединит здание с пешеходными и игровыми зонами.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.