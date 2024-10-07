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В Красногорске построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

В Красногорске появится новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Открытие запланировано на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки строительства инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и эксперты научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» провели осмотр объекта. Они убедились, что строительство идет в соответствии с проектом.

В трехэтажном здании комплекса будет расположен бассейн объемом 110 кубических метров. Также в комплексе будут оборудованы джакузи, СПА-салон, турецкая баня и буфет. Пропускная способность спорткомплекса составит 70 посетителей в сутки.

Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года. Комплекс будет доступен для всех желающих. Он станет еще одним местом, где жители и гости Красногорска смогут заниматься спортом и поддерживать свое здоровье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.