В Красногорске построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске появится новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Открытие запланировано на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ходе проверки строительства инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и эксперты научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» провели осмотр объекта. Они убедились, что строительство идет в соответствии с проектом.
В трехэтажном здании комплекса будет расположен бассейн объемом 110 кубических метров. Также в комплексе будут оборудованы джакузи, СПА-салон, турецкая баня и буфет. Пропускная способность спорткомплекса составит 70 посетителей в сутки.
Завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года. Комплекс будет доступен для всех желающих. Он станет еще одним местом, где жители и гости Красногорска смогут заниматься спортом и поддерживать свое здоровье.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.