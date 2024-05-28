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В Красногорске построят новые школу и детсад в 2025 г

В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале строительства в Красногорске многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой. Сопровождать строительство дома будет Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По проекту дом построят четырехсекционным с переменной этажностью. Секции 1 и 3 будут высотой 24 этажа, секции 2 и 4 — 12 этажей. Строение рассчитано на 737 квартир.

На первом этаже разместятся аптека, помещения торгового назначения, бассейн, помещение охраны, пункт участкового уполномоченного полиции и МФЦ. Входы будут обособленными. Вестибюли жилой зоны проектом запланировано сделать со сквозным проходом.

В подземной части вне корпусов запроектирована встроенная одноуровневая автостоянка на 311 машино-мест. Завершить строительство планируется в III квартале 2027 года. Проектируемый объект является продолжением жилого комплекса «Квартал Строгино».

В шаговой доступности расположена благоустроенная набережная Живописной бухты, парк Липовая Роща и Строгинский затон. До станций метро «Строгино» и «Мякинино» можно добраться за 10 минут на автомобиле.

В рамках развития территории ЖК в 2025 году застройщик планирует построить школу на 1100 мест и детский сад на 300 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.