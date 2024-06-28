сегодня в 20:46

В Красногорске появится детско-взрослая поликлиника на 150 посещений в смену

Группа компаний «Гранель» строит новое медицинское учреждение в жилом комплексе «Новая Рига» Красногорска. Поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену и станет важным объектом социальной инфраструктуры района. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь поликлиники составляет 1 486 квадратных метров. В ней предусмотрено 78 новых рабочих мест. Здание будет двухэтажным, Г-образной формы, с фасадами, облицованными алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями.

В поликлинике будут отделения для детей и взрослых. В детском отделении предусмотрены комната матери и ребенка, кабинет здорового ребенка, прививочный кабинет, помещения для хранения вакцин и приема биоматериалов, процедурная для забора крови и фильтр-бокс для приема пациентов с респираторными инфекциями.

Строительство поликлиники планируется завершить в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.