В Красногорске планируют провести капремонт детской музыкальной школы

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МУДО «Красногорская детская музыкальная школа имени А. А. Наседкина» в городском округе Красногорск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МУДО «Красногорская детская музыкальная школа имени А. А. Наседкина» Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 27А».

Работы необходимо произвести в 3-этажном здании 1982 года постройки, общая площадь которого составляет 3 880 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.