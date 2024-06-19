сегодня в 17:14

В Красногорске объявлен конкурс на реконструкцию здания морга

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации здания морга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Красногорская городская больница № 1», сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Объект расположен по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 4. Площадь здания — 1 209 кв. метров, предусмотрено два этапа: I этап — строительство центрального теплового пункта для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий ГБУЗ МО Красногорская городская больница № 1; II этап — снос объектов капитального строительства, реконструкция здания морга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Красногорская городская больница № 1».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.