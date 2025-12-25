В Красногорске начался капремонт детского сада при Петрово-Дальневской СОШ

В Красногорске продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы, расположенного по адресу: поселок Мечниково, 2а. Подрядная организация завершила около половины демонтажных работ и приступила к общестроительным.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья».

В здании детского сада площадью 1,7 тысячи квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания будет обновлен, а прилегающая территория благоустроена.

Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.