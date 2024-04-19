В Красногорске началось строительство новой школы на 550 учеников

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы. Учреждение возведут в городском округе Красногорск около улицы Аннинская, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь застройки составит порядка 12 тыс. квадратных метров, образовательное учреждение рассчитано на 550 учеников.

Трехэтажное здание новой школы будет разделено на блоки начальной и основной школы, а также центральный блок общешкольных помещений. В каждом блоке предусмотрены все необходимые помещения: от учебных классов до медицинского кластера и спортивного зала.

В блоке средней и старшей школы, в дополнение к учебным классам предусмотрены: кабинеты домоводства и кулинарии, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, лингафонные кабинеты.

Завершить строительство планируется в конце третьего квартала 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.