В Красногорске начали строить детсад на 350 мест

Строительство нового детского сада стартовало в деревне Глухово городского округа Красногорск. Учреждение на 350 мест планируют ввести во втором квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Детский сад возводят на территории жилого комплекса «Ильинские луга». Здание будет трехэтажным, его площадь составит 1700 квадратных метров. В учреждении откроют 14 групп для детей от полутора до семи лет: на первом этаже разместят группы для самых маленьких, на втором и третьем — для воспитанников постарше. Также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Проект включает пищеблок полного цикла с приготовлением блюд из сырья. В медицинском блоке оборудуют медицинский и процедурный кабинеты, а также изолятор на одно койко-место с отдельным санузлом и шлюзом.

На площадке уже ведутся работы нулевого цикла. Главгосстройнадзор закрепил за объектом ответственного инспектора, который будет проводить контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты на всех этапах строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.