В Красногорске начали монтаж фасада детского сада в ЖК «Квартал Строгино»

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в городском округе Красногорск завершены основные строительные работы детского сада, объект готов на 50%. В настоящее время ведется устройство фасада, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Квартал Строгино» полностью завершены монолитные работы и каменная кладка детского сада, наполовину выполнены кровельные работы, почти полностью установлены оконные блоки. Параллельно ведется монтаж инженерных систем и внутренние отделочные работы.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован одновременно с жилым корпусом №1, к которому примыкает здание. Это позволит жителям сразу получить доступ к социальной инфраструктуре после заселения.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 125 детей от 2 до 7 лет, в нем будет пять групп по 25 воспитанников. Проект предусматривает создание доступной среды для маломобильных граждан. Внутри разместят групповые помещения со спальнями, буфетными и раздевалками, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и врача, пищеблок, пост охраны и колясочную. Все помещения оснастят необходимым оборудованием.

На территории детского сада проведут благоустройство, создадут пять прогулочных площадок с игровыми элементами и теневыми навесами, высадят деревья и кустарники, установят ограждение.

В жилом комплексе также строят еще один детский сад на 300 мест, школу на 1100 учеников и восемь жилых корпусов. Всего на участке площадью 20,7 га появятся 12 корпусов с инфраструктурой, включая поликлинику, два детских сада, школу, паркинги и коммерческие помещения.

В Московской области девелоперы реализуют комплексное развитие территорий, возводя вместе с жильем объекты социальной инфраструктуры.

