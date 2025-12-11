В Красногорске на Вокзальной улице введут в эксплуатацию новую котельную мощностью 10 МВт

В Красногорске завершили строительство котельной мощностью 10 МВт для микрорайона на Вокзальной улице. Новый объект обеспечит стабильное отопление и горячую воду жителям и социальным учреждениям, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Красногорске построили современную котельную мощностью 10 МВт для старого микрорайона на Вокзальной улице. Объект прошел проверку Главгосстройнадзора Московской области, который подтвердил его соответствие проекту. В ближайшее время котельную введут в эксплуатацию.

Здание состоит из семи модулей, собранных на заводе. В котельной установили современную систему очистки выбросов, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Проект реализовали в рамках региональной программы модернизации городской инфраструктуры, утвержденной правительством Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.