В Красногорске на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 9 по 13 сентября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 86 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 161 сотка (под склад), расположенного по адресу: г. о. Красногорск, г. Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино». В аукционе приняло участие 21 претендент. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 17,7 раз и составил более 82,9 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.