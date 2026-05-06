В Красногорске монтируют кровлю в ЖК «Станиславский»

Строители приступили к монтажу кровли в корпусе 1.1 первой очереди ЖК «Станиславский» в городском округе Красногорск. Параллельно на площадке ведут кладку стен и готовятся установить дополнительный башенный кран, завершить этап планируют к 2027 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Первая очередь жилого квартала «Станиславский» от «ОМ Девелопмент» включает пять корпусов высотой от 4 до 6 этажей. Завершить строительство планируется в 2027 году.

В настоящее время в корпусе 1.1 начат монтаж кровли. Одновременно рабочие выполняют кладку наружных и внутренних стен. В ближайшее время на площадке установят еще один башенный кран для ускорения темпов работ.

Около 70% территории проекта отведут под благоустройство и озеленение. Здесь создадут зоны отдыха для детей и взрослых. Также предусмотрено строительство социальной инфраструктуры: школы на 525 учеников, двух детских садов на 120 и 130 мест с ясельными и дошкольными группами, физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных и игровых площадок.

Квартал расположен рядом с Новорижским шоссе и в пяти минутах от строящейся станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии, что обеспечит удобную транспортную доступность.

Ранее компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.