В Красногорске капремонт детсада в Мечникове выполнили на 40%

Капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы в поселке Мечниково горокруга Красногорск выполнен более чем на 40%. Работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение расположено по адресу: г.о. Красногорск, п. Мечниково, д. 2А. Площадь здания составляет 1 708,9 кв. м. Объект обновляют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.