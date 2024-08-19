В Красногорске готовят к открытию большую школу в ЖК «Пятницкие кварталы»

Завершено строительство первой школы в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово в городском округе Красногорск. Торжественное открытие планируется в первый день нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Образование».

Четырехэтажное здание общей площадью более 15 тыс. кв. метров рассчитано на 825 учащихся. Помимо учебных классов и специализированных кабинетов, в школе разместился IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая и другие помещения.

На территории обустроены физкультурно-спортивная зона, детские игровые площадки и места для отдыха, также есть площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Открыть новую школу планируют в начале сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.