В Красногорске до конца года реконструируют детские площадки по ряду адресов

В Красногорске до конца года реконструируют детские площадки по ряду адресов. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Красногорска.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции детских игровых площадок в городском округе Красногорск Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на работ по реконструкции детских игровых площадок на территории г. о. Красногорск по адресам: д. Путилково, ул. Сходненская, дом № 7; д. Путилково, ул. Садовая, дом № 20; д. Сабурово, ул. Парковая, дом № 2.

В рамках выполнения работ до конца 2024 года будут выполнены работы по реконструкции детских игровых площадок, а также благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.