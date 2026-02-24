В Красногорске 9 марта начнется капремонт стационара

Капитальный ремонт 12-этажного корпуса многопрофильного стационара Красногорской клинической больницы начнется 9 марта в Подмосковье. Работы пройдут поэтапно без прекращения приема пациентов и завершатся в четвертом квартале 2028 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт проведут в корпусе, построенном в 1980 году. Проект предусматривает полное переоснащение здания современным медицинским оборудованием и расширение спектра услуг, включая высокотехнологичную помощь.

Первая очередь стартует с правого крыла стационара. Работы здесь продлятся до третьего квартала 2027 года. После переноса оборудования и коечного фонда на обновленные площади ремонт начнется в левом крыле. Полностью завершить модернизацию планируется в четвертом квартале 2028 года.

После обновления в больнице будут работать отделения, соответствующие современным нормам. Все палаты оборудуют санитарными помещениями с туалетом и душем. Откроются отделения лучевой диагностики и эндоскопии, а в приемном отделении внедрят зонированную систему маршрутизации пациентов скорой помощи в зависимости от тяжести состояния.

В стационаре создадут 15 операционных с современным оснащением, включая рентгеновские аппараты, лапароскопические стойки, ангиографы и роботизированные системы. Отделение лучевой диагностики получит два аппарата КТ, два МРТ и два рентген-аппарата на 2 и 3 рабочих места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.