В Красноармейске начался новый этап капремонта школы на улице Академика Янгеля

Второй корпус центра образования №1 в Красноармейске перешел на новый этап капитального ремонта: завершены демонтажные работы, началась подготовка к отделке.

В Красноармейске на улице Академика Янгеля, 31, продолжается капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №1. За 103 года школа выпустила многих известных людей, среди которых советский архитектор Владимир Климов — соавтор мемориального ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.

В здании завершены все демонтажные работы: строители сняли старые покрытия со стен, полов и потолков на всех этажах, включая подвал. Для подачи строительных материалов снаружи установили подъемник.

«С помощью него будем поднимать кирпичи, плитку, сухие смеси и все необходимое для внутренних работ», — пояснил прораб строительной компании Владимир Андреев.

В настоящее время рабочие обрабатывают потолки пескоструем, после чего приступят к чистовой отделке. За ходом ремонта следит группа общественного контроля, в которую входят учителя, родители учеников, представители администрации и депутатского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.